Росіяни продовжують відступати з околиць Покровська — деталі ОСУВ Хортиця

Українські бійці. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Російські війська поступово залишають позиції на околицях Покровська. Зокрема, це відбувається на заході від міста.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, 21 квітня.

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"Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони виповзали з березня десь, якщо не з кінця лютого", — розповів він.

За словами речника, окупанти активно намагалися прорватися, щоб перерізати трасу з Дніпропетровщини — від Павлограда до Покровська, однак зазнали невдачі.

"Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", — констатував Трегубов.

Також ми повідомляли, що за останні тижні українські бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території на Донеччині.

Крім того, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська здійснили наступ у напрямку Покровська Донецької області. Тоді бійці ЗСУ знищили 115 одиниць ворожої техніки, 200 загарбників, ще 30 поранили.