Россияне продолжают отступать с окраин Покровска — детали ОСУВ Хортица

Украинские бойцы. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Российские войска постепенно оставляют позиции в окрестностях Покровска. В частности, это происходит на западе от города.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, 21 апреля.

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"Речь идет о позициях к западу от города. Там, где они выползали с марта где-то, если не с конца февраля", — рассказал он.

По словам спикера, оккупанты активно пытались прорваться, чтобы перерезать трассу с Днепропетровщины — от Павлограда до Покровска, однако потерпели неудачу.

"Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают, с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", — констатировал Трегубов.

Также мы сообщали, что за последние недели украинские бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области.

Кроме того, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска осуществили наступление в направлении Покровска Донецкой области. Тогда бойцы ВСУ уничтожили 115 единиц вражеской техники, 200 захватчиков, еще 30 ранили.