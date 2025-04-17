Росія 17 квітня здійснила наступ в напрямку Покровська — деталі від Зеленського

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Російські окупанти у четвер, 17 квітня, здійснили наступ у напрямку Покровська Донецької області. Бійці Збройних сил України знищили 115 одиниць ворожої техніки, 200 загарбників, ще 30 поранили.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський на брифінгу.

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Наступ окупантів у напрямку Покровська

"Сьогодні стався наступ Російської Федерації в напрямку Покровська на сході нашої держави", — наголосив Зеленський.

За його словами, готуючись до цього наступу, Україна знищила:

115 одиниць російської техніки;

200 окупантів;

30 загарбників отримали поранення.

А вчора, 16 квітня, був наступ на Запорізькому напрямку. Там противник втратив 80 солдат та 40 одиниць техніки. Крім того, поранено 117 окупантів.

"Це те, про що ми говорили нашим партнерам, Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямках, можливо, й на сході, оскільки вони довго там не наступали", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, військовий ЗСУ Олександр Ябчанка розповів, що загарбники штурмують малими групами та масово втрачають особовий склад.

Раніше бійці 28-ї бригади разом із союзними підрозділами зупинили російську колону поблизу Торецька на Донеччині.