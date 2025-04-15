Бійці загнали окупантів в бліндаж та накрили вогнем — відео

Бійці знищили групу окупантів на Донеччині — відео
Українські захисники 28-ї бригади спільно з суміжними підрозділами стримали російську колону біля Торецька Донецької області. Ворожу групу загнали в бліндаж та атакували дронами.
Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram у вівторок, 15 квітня.
Знищення окупантів
За словами журналіста, в пошуках укриття окупанти забігли у лісосмугу, де їх зустріли піхотинці та пілоти третього механізованого батальйону.
"Ворожу групу вдалось загнати в один бліндаж, куди одразу полетіли безпілотники", — уточнив він.
На кадрах видно, як після дронових атак з бліндажа виліз один з окупантів, який був поранений й показав, що здається в полон. Оператори безпілотників супроводили окупанта до українських піхотинців.
Нагадаємо, ISW писав, що росіяни повернулися до використання бронетехніки на фронті.
А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року Росія втратила на війні понад 140 тисяч осіб.
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