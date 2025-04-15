Бойцы загнали оккупантов в блиндаж и накрыли огнем - видео

Удар по оккупантах. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники 28-й бригады совместно со смежными подразделениями сдержали российскую колонну возле Торецка Донецкой области. Вражескую группу загнали в блиндаж и атаковали дронами.

Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram во вторник, 15 апреля.

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По словам журналиста, в поисках укрытия оккупанты забежали в лесополосу, где их встретили пехотинцы и пилоты третьего механизированного батальона.

Оккупанты в лесополосе. Фото: скриншот из видео

"Вражескую группу удалось загнать в один блиндаж, куда сразу полетели беспилотники", — уточнил он.

Блиндаж. Фото: скриншот из видео

На кадрах видно, как после дроновых атак из блиндажа вылез один из оккупантов, который был ранен и показал, что сдается в плен. Операторы беспилотников сопроводили оккупанта к украинским пехотинцам.

Скриншот поста Цаплиенко

Напомним, ISW писал, что россияне вернулись к использованию бронетехники на фронте.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года Россия потеряла на войне более 140 тысяч человек.