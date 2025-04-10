Ситуація на фронті станом на 10 квітня — нове зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Генштаб ВСУ

Станом на 1142-гу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою. Протягом минулої доби українські захисники зафіксували 149 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Російська армія здійснила щонайменше 94 авіаційні атаки по позиціях Збройних Сил України та населених пунктах. Агресор скинув 162 керовані авіабомби, провів понад 6300 артилерійських обстрілів, включно з 96 ударами із реактивних систем залпового вогню. Для ударів також залучили майже 2900 дронів-камікадзе.

Ударів зазнали населені пункти на Сумщині — Петрушівка, Тур’я, Мала Рибиця, Краснопілля, Угроїди, а також Гуляйполе на Запоріжжі.

Попри масовані атаки, українські війська продовжують завдавати ударів у відповідь. Протягом доби артилерія та авіація Сил оборони уразили 11 районів скупчення живої сили та техніки ворога, а також один зенітний комплекс і дві гармати.

Що відбувалося на гарячих напрямках фронту

Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині армія РФ п’ять разів штурмувала позиції ЗСУ біля Вовчанська, Кам’янки та Фиголівки, намагаючись прорвати оборону. Усі спроби були відбиті. Подібна ситуація спостерігалася і на Куп’янському напрямку, де українські захисники втримали рубежі біля Загризового та Нової Кругляківки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку спостерігалася найбільша інтенсивність бойових дій — 27 атак. Противник намагався просунутися поблизу Надії, Катеринівки, Ямполівки та інших населених пунктів, але зазнав втрат.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Не зменшується тиск і на Покровському напрямку — 40 атак за добу. Ворог штурмував позиції поблизу Єлизаветівки, Зеленого Поля, Лисівки та низки інших населених пунктів, однак усі його спроби були зупинені.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Також активізувалися бої на Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Новопавлівському напрямках, де ворог атакував десятки разів, але без успіху.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курщині, де російські війська намагаються розширити зону впливу, було відбито 19 атак, зафіксовано 46 авіаударів, включно з використанням 82 керованих бомб, і понад 400 артилерійських обстрілів.

На Волині, Поліссі та Придніпров’ї змін в активності противника не спостерігається.

Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. За останню добу окупанти втратили 1420 осіб, три танки, 12 броньованих машин, 70 артилерійських систем, понад сотню безпілотників, а також десятки одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив в інтерв'ю, чому не вдалося вибити російські війська з Бахмуту та Соледару.

Також раніше аналітики Інституту дослідження війни пояснили, чому російський наступ сповільнився.