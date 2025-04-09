Чому Україна не звільнила Бахмут й Соледар — Сирський відповів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Україна могла б звільнити і Бахмут, і Соледар під час наступу, але їй не вистачило сил. Якби було п'ять бригад замість двох, то все вдалося б.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, яке опублікували в середу, 9 квітня.

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Сирський зазначив, що Україна проводила наступ південніше Бахмута двома бригадами зі складу угруповання. Цих сил було замало.

"Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач пояснив, що задум операції полягав у тому, щоб перерізати три основні дороги. Саме по них здійснювалося логістичне забезпечення. Сирський зазначає, що під час планування дій було зрозуміло, що сил недостатньо.

"Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі", — зазначив Головнокомандувач.

Першу дорогу хотіли перерізати між Бахмутом та Горлівкою. Другою ціллю було сполучення між Бахмутом та Дебальцевим. Саме це була основна траса для логістики. Третя дорога, яка була ціллю операції — на Попасну.

"От, в принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якби нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки. Але так не сталося. На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", — пояснив Сирський.

Нагадаємо, також Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія почала наступ на дві області. Йдеться про Харківщину та Сумщину.

Також ми писали про те, яка ситуація на ключових напрямках фронту станом середу, 9 квітня. За добу сталося понад 160 бойових зіткнень з ворогом.