На Харківщині та Сумщині різко зросла інтенсивність боїв

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. За його словами, російська армія посилила наступальну активність, і нинішній тиск на Сумську та Харківську області — це вже початок нового етапу широкомасштабного наступу.

Про це Олександр Сирський повідомив в інтерв'ю для LB.ua.

Реклама

Читайте також:

Росія хоче створити буферну зону на півночі України

У своєму інтерв’ю генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча не шкодувала ані сил, ані живої сили заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився — Москва й надалі прагне повної окупації деяких областей й не тільки.

"Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей", — повідомив Сирський.

За словами головнокомандувача, впродовж останніх днів спостерігається різке зростання інтенсивності наступальних дій, особливо на ключових напрямках. Попри всі міжнародні переговори та спроби дипломатичного врегулювання, російська армія продовжує демонструвати лише одне — готовність до ескалації.

"Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", — сказав Сирський журналістам.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський заявляв, що Росія готує масштабний наступ на Сумську область.

А командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін заявив, що Росія може піти новим наступом у квітні.