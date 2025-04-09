На Харьковщине и Сумщине резко возросла интенсивность боев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий на северном направлении. По его словам, российская армия усилила наступательную активность, и нынешнее давление на Сумскую и Харьковскую области — это уже начало нового этапа широкомасштабного наступления.

Об этом Александр Сырский сообщил в интервью для LB.ua.

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В своем интервью генерал напомнил, что еще в прошлом году Россия не достигла существенных стратегических прорывов, хотя не жалела ни сил, ни живой силы ради тактических преимуществ. Однако с тех пор подход врага существенно не изменился — Москва и в дальнейшем стремится к полной оккупации некоторых областей и не только.

"Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения в глубину, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей", — сообщил Сырский.

По словам главнокомандующего, в последние дни наблюдается резкий рост интенсивности наступательных действий, особенно на ключевых направлениях. Несмотря на все международные переговоры и попытки дипломатического урегулирования, российская армия продолжает демонстрировать только одно — готовность к эскалации.

"Я могу сказать, что Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях", — сказал Сырский журналистам.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский заявлял, что Россия готовит масштабное наступление на Сумскую область.

А командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин заявил, что Россия может пойти новым наступлением в апреле.