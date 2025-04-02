У 3 ОШБр розповіли, коли РФ може здійснити новий наступ

Командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін. Фото: be_man_be_strong/instagram

Командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін заявив, що російські окупанти готуються до нового наступу найближчим часом. За його слова, це може статися у квітні 2025 року.

Про це Фокін розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами командира Фокіна, у тилових районах ворога проходять навчання. Крім того, росіяни мають добре укомплектовані резерви.

Саме тому, як розповів військовий, Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до більш великого наступу з боку росіян у своїй смузі відповідальності.

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції, відповідно продовжуємо підготовку особового складу та інших розрахунків наших сил та засобі", — зазначив Фокін.

Водночас він додав, що йому невідомо, яка ситуація наразі в інших підрозділах ЗСУ. Однак точно є інформація, що РФ готує наступ на квітень цього року.

"Щодо ситуації в інших підрозділах мені невідомо. Але у нас точно є інформація, що РФ попередньо на квітень місяць готує наступ", — наголосив командир.

Також він зауважив, що є підрозділи РФ, які знаходяться зараз в тилових районах, "на нашому напрямку — це орієнтовно дві-три дивізії", у них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом, і вже понад місяць знаходяться на полігонах й проходять підготовку до своїх майбутніх дій.

"Тому ймовірність наступу у смузі відповідальності 3 ОШр присутня і ми до неї готуємося активно", — підсумував Фокін.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також повідомив про можливий наступ РФ, але в травні.

"Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні", — написав Коваленко у Telegram.

Нагадаємо, що раніше Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, коли російські окупанти будуть готові до нового масштабного наступу.

Раніше ми писали, що за інформацією джерел, Росія готується до нового наступу найближчими тижнями.