Коли можливий новий наступ Росії на Україну

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, коли Росія буде готова до нового масштабного наступу. За його словами, наступ окупантів можливий не раніше середини або кінця літа 2025 року.

Про це Костенко сказав кореспонденту УНІАН у відповідь на запитання про можливий наступ окупантів уздовж 1000-кілометрової лінії фронту найближчим часом.

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Коли РФ буде готова до масштабного наступу

Костенко зазначив, що наразі Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ у найближчі декілька місяців.

Водночас він додав, що російські загарбники дійсно готують наступ, зокрема, створюють резерви. Проте, за словами нардепа, готові вони будуть не раніше середини-кінця літа, якщо "будуть у такому темпі набирати".

Коментуючи новину про нібито плани РФ прорвати фронт на 1000 км, Костенко пояснив, що йдеться про ширину лінії бойових дій, а не реальний наступ. Водночас настільки масштабний прорив неможливий через обмежені ресурси.

"Чи вона (Росія, — ред.) готова до наступу через місяць? Точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу на 800-1000 км. Я думаю, тут 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де вони могли б наступати. Але це нереальна історія мати такі засоби, щоб можна було прорвати такий фронт", — пояснив Костенко.

А також наголосив, що країна-агресорка має достатньо ресурсів, щоб "повзти так, як під Покровськом" — особливо зараз, якщо звільняться її резерви під Курщиною, які вона може перекинути на інші напрямки.

Раніше ми писали, що за інформацією джерел, Росія готується до нового наступу найближчими тижнями. У такий спосіб Кремль хоче посилити тиск на Україну та покращити свої позиції перед переговорами про закінчення війни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує новий наступ. Мовиться про Сумську та Харківську області.