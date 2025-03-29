Росія готується до нового наступу найближчими тижнями — AP

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українські урядові та військові джерела повідомляють, що Росія готується до нового наступу найближчими тижнями, прагнучи посилити тиск на Україну та покращити свої позиції перед переговорами про припинення вогню. За даними аналітиків, Кремль хоче захопити якомога більше територій, відкласти перемир’я та вести діалог із сильнішої позиції.

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Про це пише AP.

Масштабний наступ на Україну

З настанням весни Росія, ймовірно, активізує дії вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, зазначають експерти. Президент Володимир Зеленський попередив, що нові наступи можуть початися на північному сході — у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

"Путін затягує час, уникаючи реальних переговорів і намагаючись втягнути США в порожні дискусії, щоб продовжити агресію", — заявив глава держави у Парижі.

Дипломати G7 у Києві підтверджують, що Росія відкинула пропозицію США про 30-денне перемир’я та поставила під сумнів ідею припинення вогню в Чорному морі, висунувши власні вимоги. Тим часом українські командири фіксують посилення атак на фронті — це підготовка до великої операції.

"Їм потрібен час до травня, і все", — вважає аналітик Павло Нарожний.

Після просування в Курській області Росія не знижує темпів і на інших напрямках. Деякі командири стурбовані тим, що Росія може відвернути загартовані в боях сили з Курська в інші частини сходу.

"Це буде важко. Сили з Курська будуть у захваті від своїх перемог", — сказав командир українського батальйону в Донецькій області, який на умовах анонімності висловив свою стурбованість.

"Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців, майже весь 2025 рік", — зазначає Олексій Гетьман, наголошуючи на відсутності у росіян наміру зупинятися.

Розвідка ЗСУ також повідомляє про активність ворожих груп, які шукають слабкі місця для майбутнього удару.

У центрі уваги — Покровськ, стратегічно важливе місто на Донеччині. Його захоплення відкрило б Росії шлях до повного контролю над регіоном.

"Росіяни були суттєво виснажені за останні два місяці. Протягом 10 днів березня вони взяли певну паузу. Це означає, що росіяни просто одужали, — пояснює майор Віктор Трегубов.

Український військовий із позивним "Італієць" повідомив, що Росія веде інтенсивну розвідку в районі його відповідальності біля Покровська. За його словами, радіоперехоплення та дані розвідки свідчать про нарощування сил у районі міста Селидове Покровського району та створення запасів боєприпасів.

За його словами, нарощування включає велику броньовану техніку, а багато нових позивних, прослуханих у радіопередачах, свідчать про прибуття нових сил.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий наступ. Йдеться про Сумську та Харківську області.

А російський диктатор Володимир Путін зробив нову заяву щодо Одещини під час закритої зустрічі.