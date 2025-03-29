Россия готовится к новому наступлению в ближайшие недели — AP

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские правительственные и военные источники сообщают, что Россия готовится к новому наступлению в ближайшие недели, стремясь усилить давление на Украину и улучшить свои позиции перед переговорами о прекращении огня. По данным аналитиков, Кремль хочет захватить как можно больше территорий, отложить перемирие и вести диалог с более сильной позиции.

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Об этом пишет AP.

Масштабное наступление на Украину

С наступлением весны Россия, вероятно, активизирует действия вдоль 1000-километровой линии фронта, отмечают эксперты. Президент Владимир Зеленский предупредил, что новые наступления могут начаться на северо-востоке — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

"Путин затягивает время, избегая реальных переговоров и пытаясь втянуть США в пустые дискуссии, чтобы продолжить агрессию", — заявил глава государства в Париже.

Дипломаты G7 в Киеве подтверждают, что Россия отвергла предложение США о 30-дневном перемирии и поставила под сомнение идею прекращения огня в Черном море, выдвинув собственные требования. Тем временем украинские командиры фиксируют усиление атак на фронте — это подготовка к большой операции.

"Им нужно время до мая, и все", — считает аналитик Павел Нарожный.

После продвижения в Курской области Россия не снижает темпов и на других направлениях. Некоторые командиры обеспокоены тем, что Россия может отвлечь закаленные в боях силы из Курска в другие части востока.

"Это будет трудно. Силы из Курска будут в восторге от своих побед", — сказал командир украинского батальона в Донецкой области, который на условиях анонимности выразил свою обеспокоенность.

"Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год", — отмечает Алексей Гетьман, подчеркивая отсутствие у россиян намерения останавливаться.

Разведка ВСУ также сообщает об активности вражеских групп, которые ищут слабые места для будущего удара.

В центре внимания — Покровск, стратегически важный город в Донецкой области. Его захват открыл бы России путь к полному контролю над регионом.

"Россияне были существенно истощены за последние два месяца. В течение 10 дней марта они взяли определенную паузу. Это означает, что россияне просто выздоровели, — объясняет майор Виктор Трегубов.

Украинский военный с позывным "Итальянец" сообщил, что Россия ведет интенсивную разведку в районе его ответственности в районе Покровска. По его словам, радиоперехваты и данные разведки свидетельствуют о наращивании сил в районе города Селидово Покровского района и создании запасов боеприпасов.

По его словам, наращивание включает большую бронированную технику, а много новых позывных, прослушанных в радиопередачах, свидетельствуют о прибытии новых сил.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новое наступление. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.

А российский диктатор Владимир Путин сделал новое заявление по Одесской области во время закрытой встречи.