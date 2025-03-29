Когда возможно новое наступление России на Украину

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда Россия будет готова к новому масштабному наступлению. По его словам, наступление оккупантов возможно не раньше середины или конца лета 2025 года.

Об этом Костенко сказал корреспонденту УНИАН в ответ на вопрос о возможном наступлении оккупантов вдоль 1000-километровой линии фронта в ближайшее время.

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Когда РФ будет готова к масштабному наступлению

Костенко отметил, что сейчас Россия не имеет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление в ближайшие несколько месяцев.

В то же время он добавил, что российские захватчики действительно готовят наступление, в частности, создают резервы. Однако, по словам нардепа, готовы они будут не раньше середины-конца лета, если "будут в таком темпе набирать".

Комментируя новость о якобы планах РФ прорвать фронт на 1000 км, Костенко пояснил, что речь идет о ширине линии боевых действий, а не реальном наступлении. В то же время столь масштабный прорыв невозможен из-за ограниченных ресурсов.

"Готова ли она (Россия. — Ред.) к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь такие средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", — объяснил Костенко.

А также отметил, что страна-агрессор имеет достаточно ресурсов, чтобы "ползти так, как под Покровском" — особенно сейчас, если освободятся ее резервы под Курщиной, которые она может перебросить на другие направления.

Ранее мы писали, что по информации источников, Россия готовится к новому наступлению в ближайшие недели. Таким образом Кремль хочет усилить давление на Украину и улучшить свои позиции перед переговорами об окончании войны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новое наступление. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.