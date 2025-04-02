В 3 ОШБр рассказали, когда РФ может осуществить новое наступление

Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин. Фото: be_man_be_strong/instagram

Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин заявил, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению в ближайшее время. По его словам, это может произойти в апреле 2025 года.

Об этом Фокин рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

РФ готовит новое наступление — когда это может произойти

По словам командира Фокина, в тыловых районах враг проходит учения. Кроме того, россияне имеют хорошо укомплектованные резервы.

Именно поэтому, как рассказал военный, Третья отдельная штурмовая бригада делает все возможное для того, чтобы подготовиться к более крупному наступлению со стороны россиян в своей полосе ответственности.

"Мы улучшаем инженерное обустройство наших позиций, готовим промежуточные позиции, продолжаем подготовку личного состава и других расчетов наших сил и средств", — отметил Фокин.

В то же время он добавил, что ему неизвестно, какая ситуация сейчас в других подразделениях ВСУ. Однако точно есть информация, что РФ готовит наступление на апрель этого года.

"О ситуации в других подразделениях мне неизвестно. Но у нас точно есть информация, что РФ предварительно на апрель месяц готовит наступление", — подчеркнул командир.

Также он отметил, что есть подразделения РФ, которые находятся сейчас в тыловых районах, "на нашем направлении — это ориентировочно две-три дивизии", у них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом, и уже более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям.

"Поэтому вероятность наступления в полосе ответственности 3 ОШр присутствует и мы к ней готовимся активно", — подытожил Фокин.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также сообщил о возможном наступлении РФ, но в мае.

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", — написал Коваленко в Telegram.

Напомним, что ранее Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда российские оккупанты будут готовы к новому масштабному наступлению.

Ранее мы писали, что по информации источников, Россия готовится к новому наступлению в ближайшие недели.