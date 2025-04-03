Росія планує наступ на Сумщину — як підготовані ЗСУ

Наслідки дронової атаки по Сумам. Фото архівне: Нацполіція України

Народний депутат у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що загроза нового наступу Росії на північному напрямку залишається актуальною. За його словами, окупанти не відмовилися від планів повної окупації території України.

Про це Федір Веніславський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Федір Веніславський зазначив, що після українських успішних дій, росіяни можуть спробувати використати накопичені сили для удару по Сумській області.

"Росія ніколи не відмовлялася від своїх агресивних планів повної окупації української території. Відповідно, зараз, після того, як ми провели успішну українську операцію, і вони сконцентрували там значні сили, вони можуть спробувати ці сили використати для вторгнення в Сумську область. Але наше розвідувальне співтовариство має всю інформацію про наміри ворога", — сказав Веніславський.

Ці дані передаються вищому військовому та політичному керівництву держави.

"Вона доводить до вищого військового командування і військово-політичного командування. Я думаю, що з урахуванням тої обізнаності в реальній ситуації, в реальних намірах протидія таким бажанням ворога буде на належному чині організовано", — запевнив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, що хочуть російські війська зробити з Сумською областю.

Кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський назвав дві області, куди може незабаром піти з наступом Росія.

Тим часом російські війська безупинно атакують Сумську область "Шахедами" та КАБами.