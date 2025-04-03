Россия планирует наступление на Сумщину — как подготовлены ВСУ

Последствия дроновой атаки по Сумам. Фото архивное: Нацполиция Украины

Народный депутат в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что угроза нового наступления России на северном направлении остается актуальной. По его словам, оккупанты не отказались от планов полной оккупации территории Украины.

Об этом Федор Вениславский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Федор Вениславский отметил, что после украинских успешных действий, россияне могут попытаться использовать накопленные силы для удара по Сумской области.

"Россия никогда не отказывалась от своих агрессивных планов полной оккупации украинской территории. Соответственно, сейчас, после того, как мы провели успешную украинскую операцию, и они сконцентрировали там значительные силы, они могут попытаться эти силы использовать для вторжения в Сумскую область. Но наше разведывательное сообщество имеет всю информацию о намерениях врага", — сказал Вениславский.

Эти данные передаются высшему военному и политическому руководству государства.

"Она доводит до высшего военного командования и военно-политического командования. Я думаю, что с учетом той осведомленности в реальной ситуации, в реальных намерениях противодействие таким желаниям врага будет на должном уровне организовано", — заверил нардеп.

Напомним, недавно генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, что хотят российские войска сделать с Сумской областью.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский назвал две области, куда может вскоре пойти с наступлением Россия.

Тем временем российские войска непрерывно атакуют Сумскую область "Шахедами" и КАБами.