РФ хоче зону безпеки на Сумщині, як ЗСУ зробили на Курщині

Українські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Stringer

Генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці Ігор Романенко заявив, що бойові дії на Курщині ще не завершені – наразі під контролем українських сил залишається близько 90 квадратних кілометрів території. За його словами, це створює буферну зону, аналогічну тій, яку РФ прагне сформувати на території Сумської області.

Про це Ігор Романенко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Що відбувається на фронті

Він наголосив, що активність Сил оборони на Курщині, Сумщині та Білгородщині варто розглядати у комплексі – як з точки зору залучення додаткових підрозділів, так і з погляду проведення асиметричних дій. Зокрема, Романенко нагадав про рейди українських бійців у Білгородській області, що мають на меті зменшити тиск на інші ділянки фронту.

"На Курщині дії не завершилися. Там ще контролюється 90 квадратних кілометрів. Це така собі буферна зона. Це саме та, про яку Путін говорив, що вони хочуть сформувати на Сумщині. І там йдуть інтенсивні бойові дії. І взагалі треба зараз розглядати дії Сил оборони України в комплексі на Курщині, Сумщині і Білгородщині. І не тільки пряму участь додаткових сил для Сил оборони в усіх регіонах, а також дії асиметричного порядку. Тобто для того, щоб покращити ситуацію, був проведений цей рейд і йдуть бойові дії безпосередньо на Білгородщині. Тому війна дуже складне таке явище", — пояснив Романенко.

На його думку, про стабілізацію можна буде говорити лише тоді, коли вдасться зупинити просування ворога. Тим часом РФ не лише не припиняє тиск, а й готує масштабні наступи одразу по кількох напрямках.

"Як ми знаємо, і заява президента була, ворог планує наступальні дії більш масштабного порядку, саме на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Але зараз активізація відбулася і на Покровському напрямку, і на Вапавлівському, і в районі Лимана, а також на півночі від Куп'янського", — зазначив Романенко.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальих операцій взяли в полон росіян в Курській області.

Також у статті The NYT заявили, що Україна нібито не попередила США про наміри провести Курську операцію.

Тим часом у Reuters навели кілька деталей про захід українських військ у Бєлгородську область Росії.