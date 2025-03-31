Воїни ССО взяли в полон двох російських солдатів у Курській області — відео

Полонений росіянин. Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох росіян. Це сталося у Курській області

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у понеділок, 31 березня.

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Взяття в полон двох росіян

"Поки російська пропаганда поширює черговий фейк про ССО, оператори шостого полку Сил спеціальних операцій беруть в полон російських військових у Курській області РФ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ворог йшов на штурм позицій українських воїнів. Росіяни опинилися майже перед місцем, де була одна з груп полку ССО "Рейнджер". Під час спеціальної операції оператори обійшли противника та вступили в бій.

Внаслідок злагодженої роботи вдалося ліквідувати декількох росіян, які перебували в бліндажі.

"Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя", — додали в ССО.

Нагадаємо, The New York Times писало, що Україна не попередила Сполучені Штати Америки про Курську операцію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за сім з половиною місяців росіяни втратили 55 тисяч осіб на Курщині.