Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Бійці ССО взяли в полон росіян на Курщині — відео arrow

Бійці ССО взяли в полон росіян на Курщині — відео

31 березня 2025 17:19
Аркадій Пастула - Редактор
Воїни ССО взяли в полон двох російських солдатів у Курській області — відео
Полонений росіянин. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох росіян. Це сталося у Курській області

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у понеділок, 31 березня.

Читайте також:

Взяття в полон двох росіян

"Поки російська пропаганда поширює черговий фейк про ССО, оператори шостого полку Сил спеціальних операцій беруть в полон російських військових у Курській області РФ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ворог йшов на штурм позицій українських воїнів. Росіяни опинилися майже перед місцем, де була одна з груп полку ССО "Рейнджер". Під час спеціальної операції оператори обійшли противника та вступили в бій.

Внаслідок злагодженої роботи вдалося ліквідувати декількох росіян, які перебували в бліндажі.

"Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя", — додали в ССО.

Нагадаємо, The New York Times писало, що Україна не попередила Сполучені Штати Америки про Курську операцію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за сім з половиною місяців росіяни втратили 55 тисяч осіб на Курщині.

війна ЗСУ росіяни полонені ССО Курська область
Реклама
Реклама
Реклама