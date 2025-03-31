Воїни ССО взяли в полон двох російських солдатів у Курській області — відео

Бійці ССО взяли в полон росіян на Курщині — відео
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох росіян. Це сталося у Курській області
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у понеділок, 31 березня.
Взяття в полон двох росіян
"Поки російська пропаганда поширює черговий фейк про ССО, оператори шостого полку Сил спеціальних операцій беруть в полон російських військових у Курській області РФ", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що ворог йшов на штурм позицій українських воїнів. Росіяни опинилися майже перед місцем, де була одна з груп полку ССО "Рейнджер". Під час спеціальної операції оператори обійшли противника та вступили в бій.
Внаслідок злагодженої роботи вдалося ліквідувати декількох росіян, які перебували в бліндажі.
"Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя", — додали в ССО.
Нагадаємо, The New York Times писало, що Україна не попередила Сполучені Штати Америки про Курську операцію.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за сім з половиною місяців росіяни втратили 55 тисяч осіб на Курщині.
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