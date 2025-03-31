Воины ССО взяли в плен двух российских солдат в Курской области — видео

Пленный россиянин. Фото: скриншот из видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли в плен двух россиян. Это произошло в Курской области

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций в Telegram в понедельник, 31 марта.

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Взятие в плен двух россиян

"Пока российская пропаганда распространяет очередной фейк о ССО, операторы шестого полка Сил специальных операций берут в плен российских военных в Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Известно, что враг шел на штурм позиций украинских воинов. Россияне оказались почти перед местом, где была одна из групп полка ССО "Рейнджер". Во время специальной операции операторы обошли противника и вступили в бой.

В результате слаженной работы удалось ликвидировать нескольких россиян, которые находились в блиндаже.

"Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", — добавили в ССО.

Напомним, The New York Times писало, что Украина не предупредила Соединенные Штаты Америки о Курской операции.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за семь с половиной месяцев россияне потеряли 55 тысяч человек на Курщине.