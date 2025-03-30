Україна "порушила довіру" США — NYT про операцію в Курську

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Сполучені Штати Америки сприйняли наступальну операцію Збройних сил України у Курській області Росії, як "шантаж". Там заявили, що українська сторона не попередила про це США.

Про це пише The New York Times у неділю, 30 березня.

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У матеріалі йдеться, що у березні 2024 року США виявили, що українська розвідка планує операцію на території Росії. Тоді представник ЦРУ у Києві попередив керівника ГУР Кирила Буданова про неможливість використання американської зброї ЗСУ у разі перетину кордону РФ.

Зазначається, що операція ЗСУ розпочалася "у момент ротації" американських керівників: 9 серпня генерал Антоніо Агуто завершував місію у німецькому Вісбадені, а наступного дня покинув посаду представник ЦРУ в Києві.

NYT пише, що Україна використала озброєння, яке США надали для запобігання гуманітарній катастрофі в Харкові, а "не для наступу на російську територію". Там вважають, що це призвело до "порушення довіри" США до України, бо та нібито порушила домовленості.

"Це був не майже шантаж. Це був справжній шантаж", — зазначив високопосадовець Пентагону.

Однак американські партнери не припинили допомогу Україні, оскільки це "могло призвести до катастрофи" для українських військ.

Нагадаємо, днями Росія вдарила по газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області РФ, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

А в ДШВ повідомили про взяття в полон ще п'ятьох росіян у Курській області.