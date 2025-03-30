Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Соединенные Штаты Америки восприняли наступательную операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России, как "шантаж". Там заявили, что украинская сторона не предупредила об этом США.

Об этом пишет The New York Times в воскресенье, 30 марта.

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Операция ВСУ в Курской области

В материале говорится, что в марте 2024 года США обнаружили, что украинская разведка планирует операцию на территории России. Тогда представитель ЦРУ в Киеве предупредил руководителя ГУР Кирилла Буданова о невозможности использования американского оружия ВСУ в случае пересечения границы РФ.

Отмечается, что операция ВСУ началась "в момент ротации" американских руководителей: 9 августа генерал Антонио Агуто завершал миссию в немецком Висбадене, а на следующий день покинул пост представитель ЦРУ в Киеве.

NYT пишет, что Украина использовала вооружение, которое США предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а "не для наступления на российскую территорию". Там считают, что это привело к "нарушению доверия" США к Украине, потому что та якобы нарушила договоренности.

"Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж", — отметил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Однако американские партнеры не прекратили помощь Украине, поскольку это "могло привести к катастрофе" для украинских войск.

Напомним, на днях Россия ударила по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ, обвиняя в этом ВСУ.

А в ДШВ сообщили о взятии в плен еще пятерых россиян в Курской области.