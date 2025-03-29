Операція на Курщині — в полон взяли ще п'ятьох росіян

Російські військові, яких взяли в полон. Фото: скриншот

У Курській області українські військові взяли в полон ще п'ятьох росіян. Вони підписали контракт, щоб "воювати з нацистами й найманцями".

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в суботу, 29 березня.

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Як зазначають у ДШВ, росіяни купилися на пропаганду. Відтак, підписали контракт для того, щоб "вбивати нацистів". Натомість окупанти опинилися в полоні.

"П'ятеро військовослужбовців армії РФ були взяті в полон десантниками спільно із суміжниками на Курщині. Полоненим було надано вчасну медичну та психологічну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення пресслужби ДШВ. Фото: скриншот

Зазначається, що росіяни негуманно поводились зі своїми ж військовими. До них застосовували тортури та розстріли за невиконання злочинних наказів і відмову брати участь у "м'ясних штурмах".

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати росіян на Курщині. Наразі українські бійці проводять оборонну операцію, аби не допустити прориву противника вглиб території України.

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