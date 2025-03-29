Військові автомобілі ЗСУ. Фото: Мілітарний

На тлі розмов про те, що Україна втрачає контроль над Курською областю РФ, ЗСУ розпочали ще одну операцію на території ворога. Вона малорозголошена та стосується сусідньої Бєлгородської області.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 29 березня.

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Що відбувається в Бєлгородській області

Як зазначає видання, кілька російських воєнних кореспондентів повідомили про те, що українські війська перебувають у Бєлгороді та ведуть там бої з військами РФ. Попри це, ані Москва, ані Київ офіційно цього не підтвердили. Хоча ще 10 днів тому Міністерство оборони РФ заявляло про відбиття п'ятьох спроб української сторони прорвати кордон у Бєлгороді.

"Збройні сили України не коментують будь-яке вторгнення в Бєлгородську область, хоча це може бути з міркувань оперативної безпеки", — додає видання.

Володимир Зеленський раніше тільки заявив про те, що українські війська здійснили "певні кроки" в Росії за межами Курської області. Він пояснив, що це потрібно, аби послабити тиск на українські війська в цьому районі. Інших деталей не розкривали.

Чиновник Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко заявляв про те, що українські сили можуть діяти в Бєлгородській області, "нейтралізуючи загрози" з боку російських сил, які можуть зосередитися біля кордону.

Разом з тим відомий російський блогер повідомив про те, що в селищі Попівка відбулися важкі зіткнення. За його словами, сторони завдали потужних ударів одна одній за допомогою дронів. В іншому російському блозі сказано, що війська РФ проводять "оборонні операції".

"Постійно завдаються удари по зосередженню ЗСУ, але противник все ще має серйозний наступальний потенціал на цьому напрямку і не відмовляється від планів подальшого прориву, в тому числі на нових ділянках фронту", — йдеться в повідомленні.

У ще одному російському воєнному блозі повідомили про бойові дії в селі під назвою Демидівка. Підтвердити ці дані Reuters не змогло. Військовий аналітик із фінської Black Bird Group сказав, що українські війська пробили перші російські оборонні укріплення та просунулися, швидше за все, на глибину від трьох до чотирьох кілометрів.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив — це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало", — сказав він Reuters.

Аналітик додав, що не було належного елемента несподіванки й російська присутність у цьому районі "достатньо сильна", щоб проводити здебільшого успішні оборонні операції. Видання зазначає, що українська операція може бути спробою відвернути увагу російських сил, які намагаються витіснити українські сили з Курської області.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав досягнення України у Курській операції. За його словами, втрати ворога сягнули понад 55 тисяч осіб.

Також The Telegraph повідомляло подробиці бойових дій на території Бєлгородської області РФ. Розпочалось все з того, що колона українських т анків й бронетехніки рушила через укріплені ділянки російського кордону, прориваючи мінні поля й лінії захисту.