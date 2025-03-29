Операция ВСУ в Белгородской области — Reuters раскрыло детали

Военные автомобили ВСУ. Фото: Милитарный

На фоне разговоров о том, что Украина теряет контроль над Курской областью РФ, ВСУ начали еще одну операцию на территории врага. Она малоразглашена и касается соседней Белгородской области.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 29 марта.

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Что происходит в Белгородской области

Как отмечает издание, несколько российских военных корреспондентов сообщили о том, что украинские войска находятся в Белгороде и ведут там бои с войсками РФ. Несмотря на это, ни Москва, ни Киев официально этого не подтвердили. Хотя еще 10 дней назад Министерство обороны РФ заявляло об отражении пяти попыток украинской стороны прорвать границу в Белгороде.

"Вооруженные силы Украины не комментируют какое-либо вторжение в Белгородскую область, хотя это может быть из соображений оперативной безопасности", — добавляет издание.

Владимир Зеленский ранее только заявил о том, что украинские войска осуществили "определенные шаги" в России за пределами Курской области. Он пояснил, что это нужно, чтобы ослабить давление на украинские войска в этом районе. Других деталей не раскрывали.

Чиновник Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко заявлял о том, что украинские силы могут действовать в Белгородской области, "нейтрализуя угрозы" со стороны российских сил, которые могут сосредоточиться у границы.

Вместе с тем известный российский блогер сообщил о том, что в поселке Поповка произошли тяжелые столкновения. По его словам, стороны нанесли мощные удары друг по другу с помощью дронов. В другом российском блоге сказано, что войска РФ проводят "оборонительные операции".

"Постоянно наносятся удары по сосредоточению ВСУ, но противник все еще имеет серьезный наступательный потенциал на этом направлении и не отказывается от планов дальнейшего прорыва, в том числе на новых участках фронта", — говорится в сообщении.

В еще одном российском военном блоге сообщили о боевых действиях в селе под названием Демидовка. Подтвердить эти данные Reuters не смогло. Военный аналитик из финской Black Bird Group сказал, что украинские войска пробили первые российские оборонительные укрепления и продвинулись, скорее всего, на глубину от трех до четырех километров.

"Украинцы теоретически могут взять еще несколько сел из пограничной зоны, но это не то, что означает прорыв — это был бы небольшой тактический успех, но на Демидовском направлении на оперативном или стратегическом уровне можно достичь очень мало", — сказал он Reuters.

Аналитик добавил, что не было должного элемента неожиданности и российское присутствие в этом районе "достаточно сильное", чтобы проводить в основном успешные оборонительные операции. Издание отмечает, что украинская операция может быть попыткой отвлечь внимание российских сил, которые пытаются вытеснить украинские силы из Курской области.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал достижения Украины в Курской операции. По его словам, потери врага достигли более 55 тысяч человек.

Также The Telegraph сообщало подробности боевых действий на территории Белгородской области РФ. Началось все с того, что колонна украинских танков и бронетехники двинулась через укрепленные участки российской границы, прорывая минные поля и линии защиты.