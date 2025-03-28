ЗСУ просуваються вглиб Росії — бої біля Бєлгорода тривають

Бєлгород. Фото: росЗМІ

Українські сили вже понад дев’ять днів ведуть активні бойові дії на території Бєлгородської області РФ. Попри заяви Кремля про нібито відбиту атаку, ЗСУ продовжують просування й утримують позиції, використовуючи цей маневр як стратегічний крок для послаблення тиску на інших ділянках фронту.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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Де у Бєлгородській області тривають найзапекліші бої

Все почалося минулого тижня, коли колона українських танків та бронетехніки рушила через укріплені ділянки російського кордону, прориваючи мінні поля й лінії захисту з бетонних конструкцій. За даними Інституту вивчення війни, найзапекліші бої тривають у районах сіл Демидівка, Прилісне та Попівка. Паралельно українські війська завдають точкових авіаударів по складах, вертолітних базах і командних пунктах росіян.

Карта наступу ЗСУ. Фото: The Telegraph

Аналітики вважають, що вторгнення може бути спробою не лише відволікти ворога, а й сформувати буферну зону на випадок можливого наступу з боку Сумської області, де Росія нарощує сили.

Згідно з оцінками експертів, масштаби операції наразі обмежені — кількість залучених українських військових, імовірно, не перевищує рівня батальйону. Водночас ЗСУ вдалося досягти тактичної переваги, змусивши російське командування переходити до оборони.

Цього разу Росія краще підготувалась до оборони

Попри це, просування у Бєлгороді не є стрімким: Росія мала більше часу на укріплення регіону, і атака не стала для них такою раптовою, як от попередні операції України.

Російські військові блогери та кореспонденти визнали втрати в Демидівці. Один з них заявив, що війська РФ "просто здалися", чим викликав обурення серед аудиторії. У відповідь російські офіційні джерела говорять про напружену ситуацію, зазначаючи, що ЗСУ продовжують спроби прорвати лінію оборони.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по командному пункту на Бєлгородщині.

Також українські військові знищили командний пункт у Курській області РФ.