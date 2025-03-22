ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ, — Генштаб

Літак Міг-29 ЗСУ. Ілюстративне фото: пілот "Джус

Повітряні сили Збройних сил України здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Об'єкт ворога вдалося знищити.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Деталі удару

За інформацією Генштабу, удар по пункту прикордонної застави РФ було здійснено 21 березня.

"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що в результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання росіян.

"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", — підсумували у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Раніше ми писали, що нафтобазу "Кавказька" в Краснодарському краї Росії атакували дрони.

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