Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Генштаб підтвердив удар по пункту прикордонної застави РФ arrow

Генштаб підтвердив удар по пункту прикордонної застави РФ

22 березня 2025 19:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ, — Генштаб
Літак Міг-29 ЗСУ. Ілюстративне фото: пілот "Джус
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Повітряні сили Збройних сил України здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Об'єкт ворога вдалося знищити.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Деталі удару

За інформацією Генштабу, удар по пункту прикордонної застави РФ було здійснено 21 березня.

"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що в результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання росіян.

"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", — підсумували у Генштабі.

Удар по прикордонній заставі РФ
Повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Раніше ми писали, що нафтобазу "Кавказька" в Краснодарському краї Росії атакували дрони.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України атакували аеродром стратегічної авіації РФ "Енгельс".

окупанти Генштаб ЗСУ Бєлгородська область війна в Україні Росія Повітряні Сили ЗСУ
Реклама
Реклама
Реклама