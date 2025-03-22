ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ, — Генштаб

Генштаб підтвердив удар по пункту прикордонної застави РФ
Повітряні сили Збройних сил України здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Об'єкт ворога вдалося знищити.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Деталі удару
За інформацією Генштабу, удар по пункту прикордонної застави РФ було здійснено 21 березня.
"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.
Українські військові зазначили, що в результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання росіян.
"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", — підсумували у Генштабі.
Раніше ми писали, що нафтобазу "Кавказька" в Краснодарському краї Росії атакували дрони.
Також ми повідомляли, що Сили оборони України атакували аеродром стратегічної авіації РФ "Енгельс".
Читайте Новини.LIVE!