ВСУ ударили по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ, — Генштаб

Генштаб подтвердил удар по пункту пограничной заставы РФ
Воздушные силы Вооруженных сил Украины осуществили успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ. Объект врага удалось уничтожить.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Детали удара
По информации Генштаба, удар по пункту пограничной заставы РФ был осуществлен 21 марта.
"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", — говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование россиян.
"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", — подытожили в Генштабе.
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