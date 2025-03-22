ВСУ ударили по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ, — Генштаб

Самолет МиГ-29 ВСУ. Иллюстративное фото: пилот "Джус

Воздушные силы Вооруженных сил Украины осуществили успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ. Объект врага удалось уничтожить.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Детали удара

По информации Генштаба, удар по пункту пограничной заставы РФ был осуществлен 21 марта.

"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование россиян.

"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", — подытожили в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ в Facebook

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