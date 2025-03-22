Обстріл аеродрому Енгельс 20 березня — з'явилися супутникові знімки

Вибухи на російському аеродромі "Енгельс". Фото: скриншот з відео

В ніч проти 20 березня Сили оборони України атакували аеродром стратегічної авіації РФ "Енгельс". Наступного дня, тобто сьогодні, супутник Maxar зробив знімок і зафіксував наслідки атаки на склади цього об'єкта.

Про це пише видання "Схеми".

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"На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видні пошкодження складів боєприпасів аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. На місці деяких будівель — вирви від вибухів", — пише видання.

Зазначимо, що цей об'єкт відомий тим, що саме з цього аеродромами РФ неодноразово піднімала у небо літаки стратегічної авіації, який завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.

"Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений", — розповів виданню авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Зазначимо, що днем раніше Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що в ніч проти 20 березня військові Сил Оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс-2", спричинивши пожежу та вибухи боєприпасів, які там зберігалися. Деякі кадри в день самої події — можете побачити за цим посиланням.

Також ми писали, що в ніч проти 21 березня було атаковано газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області РФ. У Генштабі ЗСУ заперечили твердження російської сторони про атаку з боку України, зазначивши, що ці звинувачення є безпідставними та сфабрикованими.