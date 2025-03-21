Росія сама обстріляла станцію Суджа для дискредитації — Генштаб ЗСУ

Пожежа на ГТС у Суджі. Фото: скриншот

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили про чергову інформаційну провокацію з боку російської федерації, яка намагається дискредитувати Сили оборони України. Цього разу Росія звинуватила українську армію в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області, однак, як наголошують у Генштабі, ці звинувачення є безпідставними та сфабрикованими.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

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За даними ЗСУ, ця станція вже неодноразово ставала мішенню для російських атак. Зокрема, влітку у 2024 році по ній було завдано ударів керованими авіабомбами. І три дні тому окупанти знову обстріляли її КАБами.

Сьогодні, 21 березня, за інформацією Генштабу, росіяни вкотре самі вдарили по об'єкту, цього разу — артилерією, щоби мати привід для нової пропагандистської кампанії.

Окрім того, українські військові нагадали, що раніше російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого пересування своїх підрозділів, що може пояснювати прагнення знищити сліди власних дій.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 21 березня у Суджі стався вибух та потужна пожежа на ГТС, через яку йшов газ з Росії до ЄС.

Також у Reuters заявили, що Білий дім США отримав дані щодо позиції ЗСУ у Курській області, де заперечують чутки про оточення військ.