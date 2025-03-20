На Курщині немає оточення ЗСУ - Білий дім отримав розвіддані

Українські військові. Фото: Генштаб

Українські військові відійшли від позиції у Курській області Росії. Однак вони не перебувають в оточенні російських військ, попри нещодавні заяви президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters у четвер, 20 березня.

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У матеріалі йдеться, що хоч ЗСУ й втратили позиції у Курській області, але не оточені російськими військами. За словами анонімних джерел, американські спецслужби, зокрема ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом протягом останнього тижня.

Але не зважаючи на це Трамп продовжує стверджувати, що українські війська нібито "оточені". Він заявляв, що сподівається на швидке припинення війни Росії в Україні.

Водночас експерти оцінили заяву президента РФ Володимира Путіна, яку він зробив 13 березня, що ЗСУ "відрізані" і "будуть змушені здатися або померти". Вони назвали це дезінформацією, яка має на меті показати, що Росія нібито йде на поступки, "рятуючи життя українських солдатів".

Видання пише, що це має дати Путіну важелі впливу в переговорах про припинення вогню. Також нещодавно Трамп заявив, що "попросив" Путіна про збереження життів тисяч українців "в оточенні".

Крім того, відомо, що під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили продовження обміну розвідданими про Курськ. Український лідер заперечив оточення Сил оборони на цьому напрямку й заявив, що Путін бреше про реальний стан справ.

А Інститут вивчення війни 14 березня повідомляв, що "не виявив жодних геолокаційних доказів" оточення ЗСУ в Курській області або деінде вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що країна готова допомогти в управлінні українських АЕС. На його думку, це стане "найкращим захистом" для цих об'єктів.

Також під час розмови із Зеленським на прохання надати Україні нові системи ППО Трамп заявив, що "перевірить запаси".