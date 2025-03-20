На Курщине нет окружения ВСУ — Белый дом получил разведданные

Украинские военные. Фото: Генштаб

Украинские военные отошли от позиции в Курской области России. Однако они не находятся в окружении российских войск, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters в четверг, 20 марта.

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В материале говорится, что хоть ВСУ и потеряли позиции в Курской области, но не окружены российскими войсками. По словам анонимных источников, американские спецслужбы, в частности ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом в течение последней недели.

Но несмотря на это, Трамп продолжает утверждать, что украинские войска якобы "окружены". Он заявляет, что надеется на скорое прекращение войны России в Украине.

В то же время эксперты оценили заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 13 марта, что ВСУ "отрезаны" и "будут вынуждены сдаться или умереть". Они назвали это дезинформацией, которая имеет целью показать, что Россия якобы идет на уступки, "спасая жизни украинских солдат".

Издание пишет, что это должно дать Путину рычаги влияния в переговорах о прекращении огня. Также недавно Трамп заявил, что "попросил" Путина о сохранении жизней тысяч украинцев "в окружении".

Кроме того, известно, что во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили продолжение обмена разведданными о Курске. Украинский лидер отрицал окружение Сил обороны на этом направлении и заявил, что Путин лжет о реальном положении дел.

А Институт изучения войны 14 марта сообщал, что "не обнаружил никаких геолокационных доказательств" окружения ВСУ в Курской области или где-либо вдоль линии фронта.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна готова помочь в управлении украинских АЭС. По его мнению, это станет "лучшей защитой" для этих объектов.

Также во время разговора с Зеленским на просьбу предоставить Украине новые системы ПВО Трамп заявил, что "проверит запасы".