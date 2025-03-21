Россия сама обстреляла станцию Суджа для дискредитации — Генштаб ВСУ

Пожар на ГТС в Судже. Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили об очередной информационной провокации со стороны российской федерации, которая пытается дискредитировать Силы обороны Украины. На этот раз Россия обвинила украинскую армию в обстреле газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, однако, как отмечают в Генштабе, эти обвинения являются безосновательными и сфабрикованными.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

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По данным ВСУ, эта станция уже неоднократно становилась мишенью для российских атак. В частности, летом в 2024 году по ней были нанесены удары управляемыми авиабомбами. И три дня назад оккупанты снова обстреляли ее КАБами.

Сегодня, 21 марта, по информации Генштаба, россияне в очередной раз сами ударили по объекту, на этот раз — артиллерией, чтобы иметь повод для новой пропагандистской кампании.

Кроме того, украинские военные напомнили, что ранее российские войска использовали трубу магистрального газопровода для скрытого передвижения своих подразделений, что может объяснять стремление уничтожить следы собственных действий.

"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 21 марта в Судже произошел взрыв и мощный пожар на ГТС, через которую шел газ из России в ЕС.

Также в Reuters заявили, что Белый дом США получил данные о позиции ВСУ в Курской области, где отрицают слухи об окружении войск.