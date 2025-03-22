Обстрел аэродрома Энгельс 20 марта - появились спутниковые снимки

Взрывы на российском аэродроме "Энгельс". Фото: скриншот из видео

В ночь на 20 марта Силы обороны Украины атаковали аэродром стратегической авиации РФ "Энгельс". На следующий день, то есть сегодня, спутник Maxar сделал снимок и зафиксировал последствия атаки на склады этого объекта.

Об этом пишет издание "Схемы".

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"На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области России. На месте некоторых зданий — воронки от взрывов", — пишет издание.

Отметим, что этот объект известен тем, что именно с этого аэродрома РФ неоднократно поднимала в небо самолеты стратегической авиации, который наносили масштабные ракетные удары по Украине.

"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", — рассказал изданию авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Отметим, что днем ранее Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что в ночь на 20 марта военные Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс-2", вызвав пожар и взрывы боеприпасов, которые там хранились. Некоторые кадры в день самого события - можете увидеть по этой ссылке.

Также мы писали, что в ночь на 21 марта была атакована газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области РФ. В Генштабе ВСУ опровергли утверждения российской стороны об атаке со стороны Украины, отметив, что эти обвинения являются безосновательными и сфабрикованными.