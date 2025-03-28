Белгород. Фото: росСМИ

Украинские силы уже более девяти дней ведут активные боевые действия на территории Белгородской области РФ. Несмотря на заявления Кремля о якобы отбитой атаке, ВСУ продолжают продвижение и удерживают позиции, используя этот маневр как стратегический шаг для ослабления давления на других участках фронта.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Где в Белгородской области идут самые ожесточенные бои

Все началось на прошлой неделе, когда колонна украинских танков и бронетехники двинулась через укрепленные участки российской границы, прорывая минные поля и линии защиты из бетонных конструкций. По данным Института изучения войны, самые ожесточенные бои идут в районах сел Демидовка, Прилесное и Поповка. Параллельно украинские войска наносят точечные авиаудары по складам, вертолетным базам и командным пунктам россиян.

Карта наступления ВСУ. Фото: The Telegraph

Аналитики считают, что вторжение может быть попыткой не только отвлечь врага, но и сформировать буферную зону на случай возможного наступления со стороны Сумской области, где Россия наращивает силы.

Согласно оценкам экспертов, масштабы операции пока ограничены — количество привлеченных украинских военных, вероятно, не превышает уровня батальона. Тем не менее, ВСУ удалось достичь тактического преимущества, заставив российское командование переходить к обороне.

На этот раз Россия лучше подготовилась к обороне

Несмотря на это, продвижение в Белгороде не является стремительным: У России было больше времени на укрепление региона, и атака не стала для них такой внезапной, как вот предыдущие операции Украины.

Российские военные блогеры и корреспонденты признали потери в Демидовке. Один из них заявил, что войска РФ "просто сдались", чем вызвал возмущение среди аудитории. В ответ российские официальные источники говорят о напряженной ситуации, отмечая, что ВСУ продолжают попытки прорвать линию обороны.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ подтвердили удар по командному пункту на Белгородщине.

Также украинские военные уничтожили командный пункт в Курской области РФ.