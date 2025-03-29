Операция на Курщине — в плен взяли еще пятерых россиян

Российские военные, которых взяли в плен. Фото: скриншот

В Курской области украинские военные взяли в плен еще пятерых россиян. Они подписали контракт, чтобы "воевать с нацистами и наемниками".

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в субботу, 29 марта.

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Как отмечают в ДШВ, россияне купились на пропаганду. Следовательно, подписали контракт для того, чтобы "убивать нацистов". Вместо этого оккупанты оказались в плену.

"Пятеро военнослужащих армии РФ были взяты в плен десантниками совместно со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

Сообщение пресс-службы ДШВ. Фото: скриншот

Отмечается, что россияне негуманно обращались со своими же военными. К ним применяли пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов и отказ участвовать в "мясных штурмах".

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери россиян на Курщине. Сейчас украинские бойцы проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины.

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