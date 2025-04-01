РФ хочет зону безопасности на Сумщине как ВСУ сделали на Курщине

Украинские военнослужащие. Фото: REUTERS/Stringer

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Романенко заявил, что боевые действия на Курщине еще не завершены — сейчас под контролем украинских сил остается около 90 квадратных километров территории. По его словам, это создает буферную зону, аналогичную той, которую РФ стремится сформировать на территории Сумской области.

Об этом Игорь Романенко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Что происходит на фронте

Он отметил, что активность Сил обороны в Курской, Сумской и Белгородской областях следует рассматривать в комплексе — как с точки зрения привлечения дополнительных подразделений, так и с точки зрения проведения асимметричных действий. В частности, Романенко напомнил о рейдах украинских бойцов в Белгородской области, имеющих целью уменьшить давление на другие участки фронта.

"На Курщине действия не завершились. Там еще контролируется 90 квадратных километров. Это такая себе буферная зона. Это именно та, о которой Путин говорил, что они хотят сформировать на Сумщине. И там идут интенсивные боевые действия. И вообще надо сейчас рассматривать действия для Сил обороны Украины в комплексе на Курщине, Сумщине и Белгородщине. И не только прямое участие дополнительных сил для Сил обороны во всех регионах, а также действия асимметричного порядка. То есть для того, чтобы улучшить ситуацию, был проведен этот рейд и выйдут себе боевые действия непосредственно на Белгородщине. Поэтому война очень сложное такое явление", — пояснил Романенко.

По его мнению, о стабилизации можно будет говорить только тогда, когда удастся остановить продвижение врага. Между тем РФ не только не прекращает давление, но и готовит масштабные наступления сразу в нескольких направлениях.

"Как мы знаем, и заявление президента было, враг планирует наступательные действия более масштабного порядка, именно на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Но сейчас активизация произошла и на Покровском направлении, и на Вапавловском, и в районе Лимана, а также на севере от Купянского", — отметил Романенко.

Напомним, бойцы Сил специальных операций взяли в плен россиян в Курской области.

Также в статье The NYT заявили, что Украина якобы не предупредила США о намерениях провести Курскую операцию.

Тем временем в Reuters привели несколько деталей о заходе украинских войск в Белгородскую область России.