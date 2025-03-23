Обстріл Сумської області Миропільської громади 23 березня — в ОГП показали фото наслідків

РФ скинула КАБи на Сумщину — є загибла та руйнування
У неділю, 23 березня, російська армія скидала авіабомби (КАБи) на Сумщину. Під ворожим ударом опинилася Миропільська громада.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП).
Наслідки удару
За інформацією правоохоронців, упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.
"Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, ще одну особу поранено. Пошкоджено та знищено низку приватних будинків", — йдеться у повідомленні.
В ОГП додали, що розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", — підсумували в Офісі генпрокурора.
Раніше ми писали, що 23 березня під час російської дронової атаки на Київ було пошкоджено офіс українського видання. Крім того, у столиці через атаку загинули батько і його п'ятирічна дочка.
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