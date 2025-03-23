Обстріл Сумської області Миропільської громади 23 березня — в ОГП показали фото наслідків

Росіяни зруйнували будинок. Фото: Сумська обласна прокуратура

У неділю, 23 березня, російська армія скидала авіабомби (КАБи) на Сумщину. Під ворожим ударом опинилася Миропільська громада.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП).

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Наслідки удару

За інформацією правоохоронців, упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

"Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, ще одну особу поранено. Пошкоджено та знищено низку приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

В ОГП додали, що розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", — підсумували в Офісі генпрокурора.

РФ скинула КАБи на цивільну інфраструктуру. Фото: Сумська обласна прокуратура

Раніше ми писали, що 23 березня під час російської дронової атаки на Київ було пошкоджено офіс українського видання. Крім того, у столиці через атаку загинули батько і його п'ятирічна дочка.