Масований обстріл України 23 березня — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Минулої ночі Росія випустила по Україні майже 150 безпілотників. Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед яких — дитина.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в неділю, 23 березня.

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Як зазначив глав держави, у столиці через атаку загинули батько і його п'ятирічна дочка. Напередодні, 22 березня, в Запоріжжі загинуло троє людей — ціла родина: тато, мама та 17-річна донька.

"Такі атаки — щоденні. За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що на Москву потрібно посилити тиск, аби війна завершилась. Для цього необхідні нові рішення.

"Маємо посилювати Україну та нашу армію — більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", — додав глава держави.

Нагадаємо, мешканець Києва розповів на нічну масовану атаку. В його будинку загинула літня жінка, яку не встигли врятувати.

Також ми писали про те, що через обстріл пошкоджене приміщення українського видання у столиці. Вибуховою хвилею вибило вікна та двері.