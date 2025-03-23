Массированный обстрел Украины 23 марта — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Прошлой ночью Россия выпустила по Украине почти 150 беспилотников. Известно о десяти пострадавших, среди которых — ребенок.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 марта.

Читайте также:

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

Как отметил глав государства, в столице из-за атаки погибли отец и его пятилетняя дочь. Накануне, 22 марта, в Запорожье погибло три человека — целая семья: папа, мама и 17-летняя дочь.

"Такие атаки — ежедневные. За эту неделю более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов были применены против наших людей. Во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать эффективнее. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на Москву нужно усилить давление, чтобы война завершилась. Для этого необходимы новые решения.

"Должны усиливать Украину и нашу армию — больше ПВО и реальной помощи. Я благодарю всех партнеров, кто понимает это и продолжает поддерживать Украину", — добавил глава государства.

Напомним, житель Киева рассказал о ночной массированной атаке. В его доме погибла пожилая женщина, которую не успели спасти.

Также мы писали о том, что из-за обстрела повреждено помещение украинского издания в столице. Взрывной волной выбило окна и двери.