Обстрел Сумской области Миропольской громады 23 марта — в ОГП показали фото последствий

РФ сбросила КАБы на Сумщину — есть погибшая и разрушения
В воскресенье, 23 марта, российская армия сбрасывала авиабомбы (УАБы) на Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась Миропольская громада.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП).
Последствия удара
По информации правоохранителей, в течение дня оккупанты обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района.
"В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен. Поврежден и уничтожен ряд частных домов", — говорится в сообщении.
В ОГП добавили, что начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", — подытожили в Офисе генпрокурора.
Ранее мы писали, что 23 марта во время российской дроновой атаки на Киев был поврежден офис украинского издания. Кроме того, в столице из-за атаки погибли отец и его пятилетняя дочь .
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