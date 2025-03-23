Обстрел Сумской области Миропольской громады 23 марта — в ОГП показали фото последствий

Россияне разрушили дом. Фото: Сумская областная прокуратура

В воскресенье, 23 марта, российская армия сбрасывала авиабомбы (УАБы) на Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась Миропольская громада.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП).

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Последствия удара

По информации правоохранителей, в течение дня оккупанты обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района.

"В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен. Поврежден и уничтожен ряд частных домов", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

В ОГП добавили, что начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", — подытожили в Офисе генпрокурора.

РФ сбросила УАБы на гражданскую инфраструктуру. Фото: Сумская областная прокуратура

Ранее мы писали, что 23 марта во время российской дроновой атаки на Киев был поврежден офис украинского издания. Кроме того, в столице из-за атаки погибли отец и его пятилетняя дочь .