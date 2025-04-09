Почему Украина не освободила Бахмут и Соледар — Сырский ответил

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Украина могла бы освободить и Бахмут, и Соледар во время наступления, но ей не хватило сил. Если бы было пять бригад вместо двух, то все удалось бы.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, которое опубликовали в среду, 9 апреля.

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Сирский отметил, что Украина проводила наступление южнее Бахмута двумя бригадами из состава группировки. Этих сил было мало.

"Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них", — отметил Сирский.

Главнокомандующий пояснил, что замысел операции заключался в том, чтобы перерезать три основные дороги. Именно по ним осуществлялось логистическое обеспечение. Сырский отмечает, что при планировании действий было понятно, что сил недостаточно.

"Мы имеем две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть в пределах того, что нам поставлялось для ведения обычных действий в обычном режиме. Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, на Запорожье. Там все укрепления были в обычном поле", — отметил Главнокомандующий.

Первую дорогу хотели перерезать между Бахмутом и Горловкой. Второй целью было сообщение между Бахмутом и Дебальцево. Именно это была основная трасса для логистики. Третья дорога, которая была целью операции — на Попасную.

"Вот, в принципе, это три дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение группировки, которая насчитывала 20 тысяч. Если бы нам удалось перерезать эти пути, враг был бы вынужден отступать. Иначе попал бы в ловушку. Но так не случилось. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", — пояснил Сырский.

Напомним, также Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия начала наступление на две области. Речь идет о Харьковской и Сумской областях.

Также мы писали о том, какая ситуация на ключевых направлениях фронта по состоянию среду, 9 апреля. За сутки произошло более 160 боевых столкновений с врагом.