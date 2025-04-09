Ситуація на фронті на 9 квітня — зведення Генштабу за напрямками

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Розпочалася 1141 доба повномасштабної війни в Україні. На фронті протягом минулої доби сталося 161 бойове зіткнення. Росіяни завдали один ракетний та 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Також окупанти за останні 24 години скинули 162 КАБи. Зафіксували майже 4900 обстрілів за добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в середу, 9 квітня.

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Українські бійці продовжують завдавати ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці. За минулу добу українські Сили оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки російських окупантів.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських загарбників за добу склали 1270 осіб. Також було знешкоджено:

чотири танки,

10 бойових броньованих машин,

52 артилерійських системи,

один засіб ППО,

56 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

118 автомобілів.

Карта бойових дій за 8 квітня 2025 року. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

Ситуація на Харківському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

Ситуація на Куп’янському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

Ситуація на Лиманському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

Ситуація на Сіверському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Ситуація на Краматорському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

Ситуація на Торецькому напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

Ситуація на Новопавлівському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лобкового.

Ситуація на Оріхівському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Ситуація на Придніпровському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Курському напрямку станом на 9 квітня. Фото: скриншот

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Інституті вивчення війни назвали основні цілі росіян на Покровському напрямку. Там ворог проводить постійні штурми, але українські оборонці завдають йому значних втрат.

Також ми повідомляли про те, що Повітряні сили ЗСУ уразили складський комплекс у Курській області. Його активно використовували російські війська.