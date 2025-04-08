Атака ЗСУ по Курській області — у Генштабі підтвердили удар

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ успішно атакували складський комплекс, який активно використовувався військовими формуваннями РФ. Він розташований у населеному пункті Озерки, що в Курській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про удар по Курщині

Унаслідок удару було знищено ангари, низку військових споруд та важливе технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 російських військовослужбовців, серед яких екіпажі безпілотників та технічний персонал.

"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", — говориться у повідомленні.

Українські військові здійснюють удари виключно по законних військових цілях противника, докладаючи максимум зусиль для захисту мирного населення.

ЗСУ й надалі продовжуватимуть руйнувати ворожу військову інфраструктуру до повного припинення агресії проти України.

Нагадаємо, The New York Times писало, що Україна не попередила Сполучені Штати Америки про Курську операцію.

Тим часом у Reuters навели кілька деталей про захід українських військ у Бєлгородську область Росії.