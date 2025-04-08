Атака ВСУ по Курской области — в Генштабе подтвердили удар

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы ВСУ успешно атаковали складской комплекс, который активно использовался военными формированиями РФ. Он находится в населенном пункте Озерки Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об ударе по Курской области

В результате удара были уничтожены ангары, ряд военных сооружений и важное техническое оборудование. Ликвидировано более 30 российских военнослужащих, среди которых экипажи беспилотников и технический персонал.

"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", — говорится в сообщении.

Украинские военные осуществляют удары исключительно по законным военным целям противника, прилагая максимум усилий для защиты мирного населения.

ВСУ и в дальнейшем будут продолжать разрушать вражескую военную инфраструктуру до полного прекращения агрессии против Украины.

Напомним, The New York Times писало, что Украина не предупредила Соединенные Штаты Америки о Курской операции.

Между тем в Reuters привели несколько деталей о заходе украинских войск в Белгородскую область России.