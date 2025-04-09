Ситуация на фронте на 9 апреля — сводка Генштаба по направлениям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Александр Сырский

Начались 1141 сутки полномасштабной войны в Украине. На фронте за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Россияне нанесли один ракетный и 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенных пунктах. Также оккупанты за последние 24 часа сбросили 162 КАБа. Зафиксировали почти 4900 обстрелов за сутки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в среду, 9 апреля.

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Украинские бойцы продолжают наносить врагу ощутимые потери в живой силе и технике. За минувшие сутки украинские Силы обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских захватчиков за сутки составили 1270 человек. Также было обезврежено:

четыре танка,

10 боевых бронированных машин,

52 артиллерийских системы,

одно средство ПВО,

56 БпЛА оперативно-тактического уровня,

118 автомобилей.

Карта боевых действий за 8 апреля 2025 года. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

Ситуация на Харьковском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

Ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

Четыре штурмовые действия врага в направлении Григорьевки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

Ситуация на Северском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Ситуация на Краматорском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

Ситуация на Новопавловском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

Ситуация на Гуляйпольском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.

Ситуация на Ореховском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

Ситуация на Приднепровском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также совершил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Курском направлении по состоянию на 9 апреля. Фото: скриншот

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Институте изучения войны назвали основные цели россиян на Покровском направлении. Там враг проводит постоянные штурмы, но украинские защитники наносят ему значительные потери.

Также мы сообщали о том, что Воздушные силы ВСУ поразили складской комплекс в Курской области. Его активно использовали российские войска.