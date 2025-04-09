Ситуация на фронте на 9 апреля — сводка Генштаба по направлениям

Состоялось 161 столкновение — ситуация на направлениях фронта
Начались 1141 сутки полномасштабной войны в Украине. На фронте за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Россияне нанесли один ракетный и 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенных пунктах. Также оккупанты за последние 24 часа сбросили 162 КАБа. Зафиксировали почти 4900 обстрелов за сутки.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в среду, 9 апреля.
Какая ситуация на фронте
Украинские бойцы продолжают наносить врагу ощутимые потери в живой силе и технике. За минувшие сутки украинские Силы обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов.
Потери российских захватчиков за сутки составили 1270 человек. Также было обезврежено:
- четыре танка,
- 10 боевых бронированных машин,
- 52 артиллерийских системы,
- одно средство ПВО,
- 56 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 118 автомобилей.
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.
Четыре штурмовые действия врага в направлении Григорьевки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также совершил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Институте изучения войны назвали основные цели россиян на Покровском направлении. Там враг проводит постоянные штурмы, но украинские защитники наносят ему значительные потери.
Также мы сообщали о том, что Воздушные силы ВСУ поразили складской комплекс в Курской области. Его активно использовали российские войска.
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