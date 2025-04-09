Українські військові на фронті в Донецькій області. Фото: Reuters

На Покровському напрямку тривають постійні бої. Попри це значних успіхів у просуванні росіяни не мають. Окупанти намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та наступати в напрямку Новопавлівки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, який опублікували у вівторок, 8 квітня.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Росіяни хочуть наступати на Покровськ зі сходу та заходу. Крім того, окупанти прагнуть тиснути на Костянтинівку шляхом просування вздовж траси Т-0504. Як зазначають в ISW, російське військове командування ввело додаткові підрозділи для наступальних операцій на схід і північний схід від Покровська. Попри це за останні місяці РФ досягла лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 8 квітня. Фото: Інститут вивчення війни

Ворог посилює наступальні операції на цьому напрямку, тому ситуація там змінюється дуже динамічно. В середині березня окупанти поставили собі за мету захопити Покровськ і Мирноград, тому посилили атаки. Разом з тим, ворог не досяг значних успіхів з кінця осені 2024 року через локалізовані українські контратаки та операції безпілотників у цьому районі.

Як свідчать геолокаційні кадри, українські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Котлиного (на південний захід від Покровська). Також й росіяни мали незначне просування на північний схід від Шевченка.

Заступник командира українського загону безпілотників, який працює в цьому районі, заявив, що російські війська атакують "нон-стоп" на Покровському напрямку. Також окупанти час від часу проводять атаки із застосуванням бронетехніки. Наприкінці січня українська армія розпочала локалізовані контратаки й незначно просувалася на південь від Покровська поблизу Шевченка та Піщаного та на південний захід від Покровська поблизу Котлиного та Надіївки. Проте українські сили не змогли встановити стійкі позиції в цьому районі, і російські сили повільно відбили більшість просувань України на південь і південний захід від Покровська в останні тижні.

Чим ускладнене просування росіян

Як зазначають аналітики, російські війська не можуть зробити значних проривів через локалізовані українські контратаки та застосування безпілотників. Російські військові блогери неодноразово стверджували, що українські безпілотники мають перевагу в повітрі на низькій висоті Це змушує окупантів пересуватись пішки та ускладнює постачання боєприпасів, води та бензину.

Однак Путін і російське військове командування, схоже, мають намір захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку, попри втрати та складну ситуацію. Росія хоче захопити смугу фортець. В ISW зазначають, що наступальна операція проти ширшої смуги українських фортець у Донецькій області ймовірно займе у російських військ кілька років, якщо Захід продовжить надавати допомогу Україні. Аналітики зазначають, що Путін не має наміру завершувати війну в Україні найближчим часом.

Втрати росіян на Покровському напрямку

В Інституті вивчення війни з посиланням на слова речника української бригади, яка працювала на Покровському напрямку, повідомили про те, що втрати техніки окупантів в цьому районі зросли втричі з початку переговорів, тобто приблизно з середини лютого. Російські війська витратили за останні 13 місяців понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів, атакуючи в напрямку Покровська й намагаючись захопити місто. В ISW наголошують, що поточні російські наступальні операції на Донеччині підкреслюють рішучість Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо він не зможе зробити це шляхом переговорів.

Аналітики зазначили, що за перші три місяці 2025 року російські війська втратили до 45 тисяч солдатів на Покровському напрямку. Аналітики наголошують, що майбутні російські атаки на Покровськ і Костянтинівку призведуть лише до більших втрат у живій силі та техніці, якщо російські військові будуть здатні проводити такі операції після значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки боїв.

Нагадаємо, українські військові завдали успішного удару по Курській області. Атакували складський комплекс, який використовували росіяни.

Також ми повідомляли про те, що на Лиманському напрямку українські оборонці збили розвідувальний БпЛА окупантів "Мерлін-ВР". Ця модель є однією з найдорожчих у російській армії.