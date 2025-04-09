Покровское направление — в ISW назвали цели российской армии

Украинские военные на фронте в Донецкой области. Фото: Reuters

На Покровском направлении продолжаются постоянные бои. Несмотря на это значительных успехов в продвижении россияне не имеют. Оккупанты пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка на северо-восток от Покровска, обойти город с запада и наступать в направлении Новопавловки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, который опубликовали во вторник, 8 апреля.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Россияне хотят наступать на Покровск с востока и запада. Кроме того, оккупанты стремятся давить на Константиновку путем продвижения вдоль трассы Т-0504. Как отмечают в ISW, российское военное командование ввело дополнительные подразделения для наступательных операций на восток и северо-восток от Покровска. Несмотря на это за последние месяцы РФ достигла лишь незначительных успехов в направлении Константиновки.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 8 апреля. Фото: Институт изучения войны

Враг усиливает наступательные операции на этом направлении, поэтому ситуация там меняется очень динамично. В середине марта оккупанты поставили себе цель захватить Покровск и Мирноград, поэтому усилили атаки. Вместе с тем, враг не достиг значительных успехов с конца осени 2024 года из-за локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе.

Как свидетельствуют геолокационные кадры, украинские войска недавно незначительно продвинулись на запад от Котлино (на юго-запад от Покровска). Также и россияне имели незначительное продвижение на северо-восток от Шевченко.

Заместитель командира украинского отряда беспилотников, который работает в этом районе, заявил, что российские войска атакуют "нон-стоп" на Покровском направлении. Также оккупанты время от времени проводят атаки с применением бронетехники. В конце января украинская армия начала локализованные контратаки и незначительно продвигалась на юг от Покровска вблизи Шевченко и Песчаного и на юго-запад от Покровска вблизи Котлиного и Надиевки. Однако украинские силы не смогли установить устойчивые позиции в этом районе, и российские силы медленно отбили большинство продвижений Украины к югу и юго-западу от Покровска в последние недели.

Чем затруднено продвижение россиян

Как отмечают аналитики, российские войска не могут сделать значительных прорывов из-за локализованных украинских контратак и применения беспилотников. Российские военные блогеры неоднократно утверждали, что украинские беспилотники имеют преимущество в воздухе на низкой высоте Это заставляет оккупантов передвигаться пешком и затрудняет поставки боеприпасов, воды и бензина.

Однако Путин и российское военное командование, похоже, намерены захватить Покровск и атаковать Константиновку, несмотря на потери и сложную ситуацию. Россия хочет захватить полосу крепостей. В ISW отмечают, что наступательная операция против широкой полосы украинских крепостей в Донецкой области вероятно займет у российских войск несколько лет, если Запад продолжит оказывать помощь Украине. Аналитики отмечают, что Путин не намерен завершать войну в Украине в ближайшее время.

Потери россиян на Покровском направлении

В Институте изучения войны со ссылкой на слова представителя украинской бригады, которая работала на Покровском направлении, сообщили о том, что потери техники оккупантов в этом районе выросли втрое с начала переговоров, то есть примерно с середины февраля. Российские войска потратили за последние 13 месяцев более пяти дивизий танков и тысячи солдат, атакуя в направлении Покровска и пытаясь захватить город. В ISW отмечают, что текущие российские наступательные операции в Донецкой области подчеркивают решимость Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если он не сможет сделать это путем переговоров.

Аналитики отметили, что за первые три месяца 2025 года российские войска потеряли до 45 тысяч солдат на Покровском направлении. Аналитики отмечают, что будущие российские атаки на Покровск и Константиновку приведут лишь к большим потерям в живой силе и технике, если российские военные будут способны проводить такие операции после значительных потерь бронетехники и личного состава за последние три года боев.

Напомним, украинские военные нанесли успешный удар по Курской области. Атаковали складской комплекс, который использовали россияне.

Также мы сообщали о том, что на Лиманском направлении украинские защитники сбили разведывательный БпЛА оккупантов "Мерлин-ВР". Эта модель является одной из самых дорогих в российской армии.