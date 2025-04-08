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Над Лиманом ЗСУ збили рідкісний новітній російський БпЛА — відео

8 квітня 2025 14:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Лиманському напрямку було збито дорогий російський БпЛА Мерлін-ВР
Російський БпЛА "Мерлін-ВР". Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські військові збили розвідувальний безпілотник окупантів "Мерлін-ВР" на Лиманському напрямку. Це одна з найдорожчих моделей дронів у розпорядженні російських військ: вартість такого апарата перевищує 300 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

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За ціллю полювали одразу кілька підрозділів. У повітряному "полюванні" взяли участь зенітники однієї з механізованих бригад разом із побратимами з артилерійської бригади. Артилеристи першими дістались до ворожої техніки, проте піхотинцям вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття дрона на великій висоті — кілька кілометрів над землею.

"Мерлін-ВР" — це експериментальний безпілотник-розвідник, який росіяни активно використовують на східному напрямку. 

Дрон мерлін вр
Виявлений розвідувальник. Фото: скриншот
Мерлін ВР
Безпілотник Мерлін-ВР. Фото: скриншот
Мерлін ВР дрон російський
Дрон ЗСУ підлітає до російського розвідувального БпЛА для атаки. Фото: скриншот

"Експериментальний розвідувальний дрон, вартість – більше $300 тисяч. Він здатен підніматися в небо на 5 км і знаходитись в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 км. Але цей далеко не залетів, йому підрізали "крила"", — розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади показали кадри знищення російської техніки

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищеної ворожої російської техніки у березні.

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