ЗСУ знищили російські гаубиці Мста-Б, Д-30 і склади боєприпасів — відео

Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот

Українські військові показали ефектні кадри знищення російської техніки на фронті. Окупанти щодня відчувають пекельний вогонь артилерії.

Відео опублікувала пресслужба 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у Facebook у неділю, 6 квітня.

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Загалом воїнам вдалося знищити російські гаубиці Мста-Б, Д-30 та польові склади боєприпасів. Крім того, противник зазнав втрат у живій силі.

"Операція — демілітаризація", — підписали захисники відео.

Що відомо про російські гаубиці Мста-Б та Д-30

Гаубиця Мста-Б — це буксована артилерійська система калібру 152 мм, розроблена в СРСР у 1980-х роках.

Мста-Б. Фото: росЗМІ

Вона призначена для ураження живої сили, укріплень і техніки. Дальність стрільби становить до 28,9 км із активно-реактивним снарядом, а темп стрільби — до 7 пострілів на хвилину.

Гаубиця використовує різні боєприпаси, зокрема фугасні, касетні та керовані снаряди типу "Краснополь".

Гаубиця Д-30 була розроблена ще у 1960-х роках і має калібр 122 мм. Вона значно легша за Мста-Б — її маса становить приблизно 3,2 тонни. Максимальна дальність стрільби — 15,4 км, а темп стрільби — до 10 пострілів на хвилину.

Гаубиця Д-30. Фото: Міноборони РФ

Використовується для підтримки піхоти, знищення легкоброньованих цілей і укріплень.

Нагадаємо, за березень українські військові уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей.

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