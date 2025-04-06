ЗСУ знищили російські гаубиці Мста-Б, Д-30 і склади боєприпасів — відео

Пекельний вогонь артилерії — кадри знищення російської техніки
Українські військові показали ефектні кадри знищення російської техніки на фронті. Окупанти щодня відчувають пекельний вогонь артилерії.
Відео опублікувала пресслужба 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у Facebook у неділю, 6 квітня.
Знищення техніки окупантів
Загалом воїнам вдалося знищити російські гаубиці Мста-Б, Д-30 та польові склади боєприпасів. Крім того, противник зазнав втрат у живій силі.
"Операція — демілітаризація", — підписали захисники відео.
Що відомо про російські гаубиці Мста-Б та Д-30
Гаубиця Мста-Б — це буксована артилерійська система калібру 152 мм, розроблена в СРСР у 1980-х роках.
Вона призначена для ураження живої сили, укріплень і техніки. Дальність стрільби становить до 28,9 км із активно-реактивним снарядом, а темп стрільби — до 7 пострілів на хвилину.
Гаубиця використовує різні боєприпаси, зокрема фугасні, касетні та керовані снаряди типу "Краснополь".
Гаубиця Д-30 була розроблена ще у 1960-х роках і має калібр 122 мм. Вона значно легша за Мста-Б — її маса становить приблизно 3,2 тонни. Максимальна дальність стрільби — 15,4 км, а темп стрільби — до 10 пострілів на хвилину.
Використовується для підтримки піхоти, знищення легкоброньованих цілей і укріплень.
Нагадаємо, за березень українські військові уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей.
Раніше у Мелітополі підірвали броньовик з кадирівцями. У ГУР показали наслідки.
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